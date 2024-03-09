Происшествия 09 марта 2024, 14:58 Житель Харьковской области пострадал из-за удара ВСУ по грузовику с углем Боевики ВСУ обстреляли грузовики с углем для харьковчан, пострадал водитель

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Украинские военные атаковали грузовые автомобили с углем для жителей Харьковской области. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара ранило водителя, пострадавшего поместили в больницу. Ганчев рассказал, что ВСУ атаковали грузовики с помощью FPV-дронов, а затем открыли по ним огонь 122-миллиметровыми снарядами.

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«После этого неонацисты открыли прицельный огонь из РСЗО „Град“», — указал глава администрации.

Он добавил, что после повторного обстрела одна из машин полностью сгорела. Ганчев также сообщил, что боевики намеренно ударили по гражданским автомобилям.

«Обстрелы и запугивание мирного населения — это суть кровавого и преступного режима на Украине», — заключил он.

Ранее украинские войска с помощью дрона сбросили взрывчатку на Калининский район Горловки. ВСУ также обстреляли кассетными боеприпасами Никитовский район города.