Происшествия 29 июня 2023, 04:48 Житель Хабаровска выловил ручной гранатомет из Амура на рыбалке Житель Хабаровска во время рыбалки выловил из реки Амур гранатомет РПГ-26 «Аглень» РИА «Новости»

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Рыбалка у жителя Хабаровска выдалась нестандартная, мужчина выловил из Амура ручной гранатомет. Опасным уловом оказался РПГ-26 «Аглень», сообщил Telegram-канал Shot.

Хабаровчанин отправился на рыбалку на Амур, домой он вернулся с нестандартным и опасным уловом. В реке мужчина увидел необычный предмет, а когда выловил его, оказалось, что это ручной гранатомет. Рыбак достал свой улов и вызвал полицию.

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Правоохранители установили, что выловленное оружие — это РПГ-26 «Аглень». Полицейские забрали гранатомет. По факту обнаружения РПГ возбудили дело по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия. Начались поиски хозяина гранатомета.

Жителя Николаевского района Хабаровского края 23 июня задержали сотрудники полиции. У мужчины дома обнаружили оружие. Он признался, что нашел часть пулемета и одну из рукояток в лесу. Задержанный заявил, что хотел оставить оружие в качестве трофея.