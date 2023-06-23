Криминал 23 июня 2023, 16:02 Житель Хабаровского края хранил у себя пулемет образца 1932 года

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Жителя Николаевского района Харабовского края задержали сотрудники полиции. У мужчины дома обнаружили оружие. Об этом сообщил Transsibinfo.

Оружие представляет собой авиационный скорострельный пулемет системы Шпитального-Комарицкого (ШКАС) образца 1932 года.

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Мужчина признался, что нашел часть пулемета и одну из рукояток в лесу. Он заявил, что не планировал им пользоваться, а хотел оставить в качестве трофея. Пулемет он хранил в придомовой постройке.