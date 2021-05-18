Житель Хабаровска погиб после нападения раненого медведя

В Хабаровском крае мужчина погиб после того, как на него напал раненный медведь. Информация об этом появилась на странице Министерства природных ресурсов региона в Instagram.

«В районе пасеки в пяти километрах южнее села Кукелево Вяземского муниципального района раненый медведь при попытке его добора напал на местного жителя. Молодой человек 1993 года рождения в результате инцидента погиб», — говорится в тексте.

В ведомстве добавили, что охотники и инспекторы ищут животное. В результате гибели человека правоохранительные органы начали расследование.

В начале февраля недалеко от поселка Яйва (Пермский край) на водителя валочного комплекса напал медведь. Местная жительница рассказала, что животное напало, когда мужчина осматривал лесосеку. Переступая через поваленное дерево, он либо наступил на спящего хищника, либо его уже разбудили ранее. В результате медведь зацепил голову лапой, оторвал ухо, прокусил ногу и ушел. Водитель потерял сознание, но сельчане успели доставить его в больницу.