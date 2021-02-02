Медведь напал на мужчину в Пермском крае

По словам местной жительницы, мужчина столкнулся с животным, когда осматривал лесосеку. Переступая через поваленное дерево, он либо наступил на спящего хищника, либо его уже разбудили ранее.

«Медведь зацепил голову лапой, оторвал ухо, прокусил ногу и ушел. У водителя в руках был только маленький топорик, которым он даже не успел воспользоваться», — поделилась женщина.

Потерявшего сознание водителя нашли сельчане и доставили его в больницу.