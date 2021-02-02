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    02 февраля 2021, 17:08

    Медведь напал на мужчину в Пермском крае

    Артур Блянихов

    Недалеко от поселка Яйва (Пермский край) на водителя валочного комплекса напал медведь. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По словам местной жительницы, мужчина столкнулся с животным, когда осматривал лесосеку. Переступая через поваленное дерево, он либо наступил на спящего хищника, либо его уже разбудили ранее.

    «Медведь зацепил голову лапой, оторвал ухо, прокусил ногу и ушел. У водителя в руках был только маленький топорик, которым он даже не успел воспользоваться», — поделилась женщина.

    Потерявшего сознание водителя нашли сельчане и доставили его в больницу.