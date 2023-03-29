Эксклюзив 29 марта 2023, 17:40 Житель Бурятии сбил девочку на самокате на пешеходном переходе Житель Улан-Удэ на внедорожнике сбил четвероклассницу и попал на видео

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Мужчина в Улан-Удэ на пешеходном переходе наехал на девочку на самокате, она получила сильные ушибы. Об этом «360» сообщила мама пострадавшей Туяна Валерьевна.

«Девочка чувствует себя хорошо, оттеки спадают, на ногу наступает потихоньку. У нее только ушибы», — пояснила мама ребенка.

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По ее словам, после ЧП водитель связался с семьей, но не смог объяснить причину ситуации.

«Он признал себя виноватым. Судя по видео, скорость не сбавил. Дочка в тот момент шла с прогулки домой», — добавила она.

Мама призналась, что семья пока не думала над привлечением виновника к ответственности, так как занимается восстановлением ребенка.

На опубликованных кадрах водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом и на полной скорости въехал в ребенка. После ДТП он выскочил из салона и попытался оказать девочке помощь.

Ранее в Татарстане под колесами автомобиля погиб несовершеннолетний молодой человек.