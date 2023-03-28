28 марта 2023, 18:20
Иномарка насмерть сбила ребенка в парке Татарстана и упала в пруд
Момент смертельного наезда иномарки на ребенка в Татарстане попал на видео
Мальчик погиб под колесами иномарки в поселке Алексеевское в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД, водитель не справился с управлением и на скорости заехал в парк. Момент наезда на ребенка попал на видео.
На опубликованных кадрах видно, что на дорожке стоит группа детей с велосипедами. Увидев несущуюся прямо на них машину Chevrolet, они бросились в рассыпную. Но один мальчик оказался под колесами.
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Автомобиль, после того как сбил ребенка, упал в искусственный пруд. В республиканском главке МВД сообщили, что пострадавший ребенок умер от полученных травм. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции для выяснения всех обстоятельств аварии.
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