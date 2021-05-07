Житель Бийска кривлялся в лифте перед зеркалом, а потом украл его. Видео

В городе Бийске Алтайского края в одном из жилых домов на камеру наблюдения в лифте засняли, как молодой человек кривлялся перед зеркалом в кабине, а потом снял его со стены. Ролик выложила на своей странице в Instаgrаm одна из жительниц.

На кадрах можно наблюдать, как неизвестный мужчина напевает какую-то песню перед зеркалом, делает жесты руками, слегка пританцовывая. Возможно, ему настолько понравилось, как он выглядит в отражении именно этого зеркала, что он решил забрать его себе.

Молодой человек начал снимать зеркало, а потом вдруг заметил, что в лифте установлена камера, и повернул ее вниз. Забрав зеркало, он скрылся в неизвестном направлении. Это произошло по адресу улица Советская, дом 189/2. В полиции начали проверку по факту кражи зеркала, сообщило РИА ФАН.

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