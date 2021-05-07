Трое грабителей с пистолетом связали молодых людей и обокрали их на миллион рублей в Москве

Три молодых человека, представившись курьерами, вошли в квартиру и вынесли оттуда один миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Преступление произошло накануне. В полицию позвонил 27-летний хозяин квартиры и сообщил о разбойном нападении.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 мая, в 22:30, позвонив в дверь и представившись курьерами, в квартиру по адресу вошли трое неизвестных, один из которых угрожал предметом, похожим на пистолет», — рассказали в ведомстве.

В квартире находился еще один юноша. Преступники связали их скотчем и похитили у них деньги в общей сумме на один миллион рублей. После злоумышленники скрылись. Сейчас полицейские проводят проверку. О задержании подозреваемых не сообщалось.

В конце апреля в Ивановской области задержали подозреваемого в присвоении золотых монет. Совокупная стоимость их может достигать 15 миллионов рублей. Раньше эти монеты находились в коллекции у 34-лентего москвича. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».