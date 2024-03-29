Происшествия 29 марта 2024, 15:59 Житель Белгорода погиб в результате атаки беспилотника ВСУ по многоэтажке Гладков: беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде Telegram-канал Вячеслава Гладкова

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Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа Белгород. Погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина», — указал он.

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Пострадали еще два человека. Жена погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Медики доставили ее в областную клиническую больницу. Другой пострадавший получил осколочное ранение поясницы. Он самостоятельно обратился в городскую больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Предварительно, повреждения получили окна и балконы в пяти квартира, а также припаркованная возле дома машина.

На месте уже работают оперативные службы города. Сам Гладков также приехал к дому. Он поговорил с сыном погибшего мужчины и выразил ему соболезнования.

«Вся область скорбит вместе с этой семьей», — добавил губернатор.

Утром 29 марта регион уже подвергался атаке со стороны украинских боевиков. ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды пробили газопровод.