29 марта 2024, 15:59
Житель Белгорода погиб в результате атаки беспилотника ВСУ по многоэтажке
Гладков: беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа Белгород. Погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина», — указал он.
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Пострадали еще два человека. Жена погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Медики доставили ее в областную клиническую больницу. Другой пострадавший получил осколочное ранение поясницы. Он самостоятельно обратился в городскую больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Предварительно, повреждения получили окна и балконы в пяти квартира, а также припаркованная возле дома машина.
На месте уже работают оперативные службы города. Сам Гладков также приехал к дому. Он поговорил с сыном погибшего мужчины и выразил ему соболезнования.
«Вся область скорбит вместе с этой семьей», — добавил губернатор.
Утром 29 марта регион уже подвергался атаке со стороны украинских боевиков. ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды пробили газопровод.
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