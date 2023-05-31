Эксклюзив 31 мая 2023, 07:47 Жильцов дома в Кунцево спасли из пожара в трехкомнатной квартире Пожар случился в квартире девятиэтажного дома на Молдавской улице ЗАО Москвы РИА «Новости»

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Пожарно-спасательные службы потушили возгорание в трехкомнатной квартире на западе Москвы. Из дома спасли шесть человек, сообщил источник «360».

Пожар в девятиэтажном доме на Молдавской улице в Кунцево случился в три часа ночи 31 мая. Из квартиры на первом этаже пошел дым, хозяева эвакуировались самостоятельно. Приехавшие на место спасатели вывели еще шесть жильцов с этажей выше, в том числе одного ребенка.

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Огонь потушили на площади 15 квадратных метров. Специалисты выяснили, что очаг возгорания находился в коридоре трехкомнатной квартиры.

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