Эксклюзив 31 мая 2023, 06:49 Последствия ДТП-домино из шести машин на северо-западе Москвы попали на видео Шесть машин столкнулись на Митинской улице в Москве, пострадал водитель

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На Митинской улице в Северо-Западном административном округе Москвы утром 31 мая столкнулись шесть автомобилей. Пострадал один водитель, сообщил источник «360».

Авария случилась около четырех часов утра на Митинской улице. На крайней правой полосе вдоль бордюра столкнулись шесть машин: Lexus RX, BMW 5, две Hyundai, Volvo и каршеринговый Nissan Qashqai. Автомобили помяли друг друга, в самом конце ряда стоял каршеринг.

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Обошлось без разлива топлива и жертв. Водителя последнего авто осмотрела скорая помощь. С травмой ноги мужчину 1987 года рождения увезли в горбольницу № 67 имени Л. А. Ворохобова. Пассажир не пострадал.

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