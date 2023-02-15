Происшествия 15 февраля 2023, 00:36 Жилой дом загорелся в Можайске МЧС: пожар произошел в частном доме в Можайске Пресс-служба МЧС

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Пожар произошел в деревне Алискино городского округа Можайск. Загорелся частный дом, сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре в жилом доме в городском округе Можайск поступила спасателям в 21:53 во вторник, 14 февраля. По предварительным данным, есть пострадавшие. Пожарные локализовали возгорание в 22:24 на площади 81 квадратный метр.

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«В 23.00 — ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

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На месте работают 23 человека и восемь единиц техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сильный пожар произошел сегодня на территории предприятия по ремонту железнодорожных составов в Коломне в Московской области. По данным регионального МЧС, общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

В ликвидации участвуют 84 человека и 25 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.