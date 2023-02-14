Происшествия 14 февраля 2023, 23:25 Огонь охватил 900 «квадратов» бывшего завода в Коломне Сильный пожар разгорелся на территории бывшего завода в Коломне

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Сильный пожар произошел на территории предприятия по ремонту железнодорожных составов в Коломне в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. «360» показал кадры с места.

По данным ведомства, общая площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Также сообщается об обрушении перекрытий между первым и вторым этажами в части здания.

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На месте работают 84 человека и 25 единиц техники. Остается угроза распространения огня.

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Коломенская городская прокуратура взяла под контроль установление причин пожара на территории организации по ремонту железнодорожного подвижного состава, сообщило ведомство в Telegram-канале.

По предварительной информации, возгорание произошло вечером, 14 февраля. В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о пожарной безопасности и рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.