Эксклюзив 14 сентября 2023, 08:51 Жилой дом загорелся на Северном бульваре в Москве Пожар начался в жилом доме на Северном бульваре в Москве Телеканал «360»

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В девятиэтажке на северо-востоке Москвы загорелась одна из квартир. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что пожар происходит в доме, а районе Отрадное, на Северном бульваре. По данным источника, сейчас из окон дома валит густой серый дым.

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Ориентировочно, возгорание произошло примерно на шестом этаже. Известно, что из одной из квартир на девятом этаже здания не может выбраться семья с детьми, добавил собеседник «360».

Заблокированных жильцов квартиры удалось спасти, сейчас экстренные службы уточняют число эвакуированных жителей дома.

UPD: с третьего этажа спасатели эвакуировали одного взрослого и одного ребенка.

Ранее поздно вечером в центре Москвы произошел пожар на первом этаже здания института «Моспроектстройиндустрия». Огонь удалось ликвидировать только примерно к часу ночи 14 сентября. Из здания эвакуировали двух охранников, больше внутри людей в момент пожара не было.