Жилая высотка загорелась в центре Красноярска. Видео

В Красноярске произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Из высотки самостоятельно выбрались почти 60 человек. Среди них есть дети.

Пламя вспыхнуло в здании на проспекте Красноярский рабочий, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.

«На данный момент <…> выехали наши подразделения — 22 человека, семь единиц техники по сообщению о пожаре», — уточнили в ведомстве.

Источник фото: «ВКонтакте»

Очевидцы в социальных сетях заявили, что горит квартира на шестом этаже 14-этажного дома. Известно, что из дома эвакуировались своими силами 57 человек, в том числе 11 детей.

В здании сильное задымление, пожарные обходят квартиры.