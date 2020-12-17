17 декабря 2020, 06:59
Склад чая и кофе сгорел в Новосибирске
В Новосибирске произошел пожар на продуктовом складе. Из здания вынесли пять газовых баллонов. Обошлось без погибших и пострадавших. Открытое горение ликвидировали.
На тушение в Кировском районе пожарные выехали в 02:54 по московскому времени, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Источник фото: паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте»
Огонь полностью охватил помещение на площади в 600 квадратных метров. С открытым пламенем спасатели справились в 03:28.
«По оперативным данным, погибших и пострадавших нет», — заметили в ведомстве.
Склад на улице Бетонной использовали для хранения чая и кофе. В здании располагалось производство утеплителя. Во время тушения из помещения вынесли пять баллонов с газом.