Склад чая и кофе сгорел в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар на продуктовом складе. Из здания вынесли пять газовых баллонов. Обошлось без погибших и пострадавших. Открытое горение ликвидировали.

На тушение в Кировском районе пожарные выехали в 02:54 по московскому времени, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Огонь полностью охватил помещение на площади в 600 квадратных метров. С открытым пламенем спасатели справились в 03:28.

«По оперативным данным, погибших и пострадавших нет», — заметили в ведомстве.

Склад на улице Бетонной использовали для хранения чая и кофе. В здании располагалось производство утеплителя. Во время тушения из помещения вынесли пять баллонов с газом.