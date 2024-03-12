Происшествия 12 марта 2024, 10:50 Жесткое ДТП с пьяным водителем произошло в Екатеринбурге Ura.ru: два человека пострадали в аварии с пьяным водителем в Екатеринбурге РИА «Новости»

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В Екатеринбурге вечером 11 марта на пересечении улиц Грибоедова и Пархоменко произошло ДТП. Пьяный водитель на Honda не остановился на красный свет и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, двигавшейся на зеленый, сообщил очевидец в беседе с Ura.ru.

По его словам, пьяный водитель Honda пытался повернуть на улицу Грибоедова на красный свет, обогнав с правой стороны остановившиеся машины и начав маневр. В это время он столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, которая пересекала перекресток на зеленый свет.

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В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей. Очевидец добавил, что у водителя Honda диагностировали ушиб грудной клетки, а владельца Toyota доставили в больницу с подозрением на перелом ключицы.

«Водители доставлены в 36 ЦГБ», — сообщили в ГАИ Екатеринбурга.

Полиция начала проверку.

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