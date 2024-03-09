Эксклюзив 09 марта 2024, 11:11 Водитель и пассажирка такси пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы Источник «360»: автоледи спровоцировала ДТП с 2 ранеными в Москве

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Автоледи на Nissan Qashqai спровоцировала массовое ДТП с двумя пострадавшими в Москве на шоссе Энтузиастов. Она резко нажала на тормоза и включила правый поворотник, рассказал источник «360». В результате столкнулись два легковых и грузовой автомобили.

Пострадали 25-летний водитель и 22-летняя пассажирка такси. Водитель от госпитализации отказался, а девушку отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом.

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Об аварии стало известно около 09:40. Она случилась в районе дома № 38. Две полосы движения перекрыли.

Утром 9 марта в Свердловской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль — в результате погибли две женщины. Авария произошла на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск Березовского района. Peugeot вылетел на встречную полосу и врезался в Fiat. Жертвы — водитель и пассажирка Peugeot. Водителя и двух пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.