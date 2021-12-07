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    07 декабря 2021, 15:39

    Стрельба произошла в МФЦ на юго-востоке Москвы — Mash

    Mash: неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы

    Алла Морген, Дамир Матюхин

    Стрельба произошла в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, пострадали два человека. Источник «360» подтвердил информацию о стрельбе.

    Стрельба произошла в МФЦ на юго-востоке Москвы — Mash

    Ролик прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

    Telegram-канал «112» сообщил, что пострадавшие погибли. Это были сотрудница МФЦ и посетитель. Как уточнил источник «360», ранения получили три человека, в том числе один ребенок. Устроившего стрельбу задержали на месте. Сейчас там работают оперативные службы.

    По неподтвержденным данным, мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта из-за маски. В полиции пока никак не прокомментировали эту информацию.