Стрельба произошла в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, пострадали два человека. Источник «360» подтвердил информацию о стрельбе.

Ролик прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

Telegram-канал «112» сообщил, что пострадавшие погибли. Это были сотрудница МФЦ и посетитель. Как уточнил источник «360», ранения получили три человека, в том числе один ребенок. Устроившего стрельбу задержали на месте. Сейчас там работают оперативные службы.

По неподтвержденным данным, мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта из-за маски. В полиции пока никак не прокомментировали эту информацию.