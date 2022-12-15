Происшествия 15 декабря 2022, 05:03 Пожар произошел на нефтезаводе в Иркутской области Мэр Ангарска Петров: пожар на нефтезаводе охватил 2,5 тысячи «квадратов» РИА «Новости»

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Пожар на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области произошел 15 декабря в 06:00 (01:00 московского времени). Его тушат на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил ТАСС мэр города Сергей Петров.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в результате инцидента пострадали два человека. Судьба еще двух человек остается неизвестной.

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Возгорание локализовало через два часа после прибытия на место ЧП сотрудников экстренных служб. В ликвидации открытого горения были задействованы более сотни человек и 28 единиц спецтехники. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

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Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил вернуть регулярные проверки бизнеса на соблюдение правил пожарной безопасности, чтобы минимизировать число ЧП в стране.