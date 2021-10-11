Трех фигурантов дела об отравлении паленой водкой в Оренбуржье арестовали на 2 месяца

В Оренбургской области арестовали еще трех фигурантов дел об отравлении паленой водкой. Под стражу взяли женщин 48 и 68 лет, а также 39-летнего мужчину.

Жительницу села Крыловка обвинили в перевозке, хранении в целях сбыта небезопасных товаров и продукции, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Орска.

«При допросе в качестве обвиняемой 48-летняя женщина вину признала. <…> Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря», — отмечено в публикации.

Суд также постановил продлить на 72 часа срок задержания еще двух жителей Орска, которых обвинили в преступлениях, имеющих отношение к незаконному обороту алкоголя.

В понедельник Кувандыкский районный суд арестовал на два месяца 39-летнего жителя села Никольское. Ему вменяют незаконный оборот спиртного.

Под домашний арест отправили решением Адамовского райсуда 68-летнюю пенсионерку из поселка Речной. Она продала паленую водку местному жителю, который умер после того, как ее выпил. Более мягкую меру пресечения женщине выбрали из-за ее возраста и наличия хронических заболеваний.

Суд запретил ей до 10 декабря выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом и общаться с родственниками погибшего мужчины.

Жертвами суррогатного алкоголя в Оренбуржье стали уже 32 человека. Расследование ведет центральный аппарат СК.