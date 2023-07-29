29 июля 2023, 12:52
Российские бойцы отбили попытку двух бригад ВСУ атаковать село Старомайорское — Балицкий
Балицкий: ВС РФ отбили попытку ВСУ атаковать Старомайорское на Запорожском направлении
Российские военные отбили попытку двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины атаковать позиции армии РФ в районе села Старомайорское. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери», — рассказал Балицкий о ситуации на Запорожском направлении.
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Врио губернатора пояснил, что противник хотел занять позиции российских бойцов, чтобы получить преимущество в направлении Урожайного и Старомлыновки. Но украинское командование не учло, что военнослужащие России хорошо подготовлены и крепки духом. Кроме того, оборона армии — крепка.
Ранее стала известна «самая кровавая» часть контрнаступления ВСУ. Мины стали большой проблемой для украинской стороны. Боевикам приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать устройства вручную. Многие обрекают себя на смерть.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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