Происшествия 06 января 2024, 16:29 Жертвами обстрела ВСУ в Макеевке и Горловке стали два мирных жителя Глава ДНР Пушилин сообщил о двух погибших и девяти раненых при обстреле ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики провели массированный обстрел Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что в Горловке и Макеевке погибли два мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили девять человек в Куйбышевском районе Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки, в Никитовском районе Горловки.

Реклама

Упавшие в населенных пунктах украинские снаряды повредили четыре жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль.

Пушилин заявил, что ВСУ 44 раза открывали огонь по территории ДНР и выпустили 111 боеприпасов, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники. Он призвал жителей республики не выходить на улицу без необходимости и максимально соблюдать осторожность.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что двое горожан в Куйбышевском районе получили ранения после прямого попадания украинского снаряда в жилой дом.

Пушилин отмечал, что для полной безопасности жителей региона необходимо освободить от присутствия украинских боевиков всю территорию в административных границах.