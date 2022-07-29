29 июля 2022, 21:11
Жертвами крушения спасательного вертолета в Грузии стали восемь человек
МВД Грузии: при крушении вертолета в районе Гудаури погибли 8 человек
В Грузии при крушении спасательного вертолета погибли восемь человек. Турист, к которому направили винтокрылую машину, тоже погиб. Еще одного мужчину госпитализировали.
Среди погибших — четыре члена экипажа и два медика. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на грузинское МВД.
Вертолет упал в районе курорта Гудаури. Он летел на помощь к парапланеристам. Один из них — иностранец — не выжил. Находившегося с ним гражданина Грузии доставили в больницу.
Предварительно установлено, что пилот винтокрылой машины потерял управления, и она врезалась в скалу.