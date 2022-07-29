Жертвами крушения спасательного вертолета в Грузии стали восемь человек

В Грузии при крушении спасательного вертолета погибли восемь человек. Турист, к которому направили винтокрылую машину, тоже погиб. Еще одного мужчину госпитализировали.

Среди погибших — четыре члена экипажа и два медика. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на грузинское МВД.

Вертолет упал в районе курорта Гудаури. Он летел на помощь к парапланеристам. Один из них — иностранец — не выжил. Находившегося с ним гражданина Грузии доставили в больницу.

Предварительно установлено, что пилот винтокрылой машины потерял управления, и она врезалась в скалу.