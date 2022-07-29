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    29 июля 2022, 18:02

    Вертолет пограничной полиции упал в Грузии. Видео

    Imedi: в Грузии разбился вертолет пограничной полиции

    Оксана Кириллова

    Вертолет пограничной полиции МВД Грузии упал в районе курорта Гудаури, сообщил местный канал Imedi. Экипаж летел на помощь парапланеристам. Информацию подтвердили в грузинской Службе управления ЧС.

    Принадлежавшая полицейским винтокрылая машина потеряла управление и упала.

    «На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС», — сообщила представитель пресс-службы ведомства Тато Кучава на своей странице в соцсети.

    По данным РИА «Новости», вертолет врезался в скалу и взорвался.

    Точное число жертв пока неизвестно. По информации местных СМИ, на борту было пять человек.

    Жуткие кадры с места происшествия уже появились в Сети.