Вертолет пограничной полиции упал в Грузии. Видео

Вертолет пограничной полиции МВД Грузии упал в районе курорта Гудаури, сообщил местный канал Imedi. Экипаж летел на помощь парапланеристам. Информацию подтвердили в грузинской Службе управления ЧС.

Принадлежавшая полицейским винтокрылая машина потеряла управление и упала.

«На борту вертолета, помимо членов экипажа, находились спасатели и медики Службы управления ЧС», — сообщила представитель пресс-службы ведомства Тато Кучава на своей странице в соцсети.

По данным РИА «Новости», вертолет врезался в скалу и взорвался.

Точное число жертв пока неизвестно. По информации местных СМИ, на борту было пять человек.

Жуткие кадры с места происшествия уже появились в Сети.