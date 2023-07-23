Происшествия 23 июля 2023, 23:55 Жертвами крушения самолета в аэропорту столицы Судана стали девять человек Армия Судана: девять человек погибли при крушении самолета в аэропорту Порт-Судан РИА «Новости»

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Самолет потерпел катастрофу в международном аэропорту суданского города Порт-Судан. Как сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление армии станы, на месте погибли девять человек, в том числе четверо военных.

В ведомстве подчеркнули В результате катастрофы выжил ребенок.

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«Транспортный гражданский самолет Сегодня вечером при взлете потерпел крушение в Порт-Судане. Девять человек, среди которых четверо военных, погибли», — сказано в сообщении вооруженных сил страны.

В качестве предварительной причины катастрофы назвали техническую неисправность. Самолет не смог набрать высоту во время взлета и упал в воздушной гавани столицы.

Ранее спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что ситуация в Судане после нарушения режима прекращения огня остается сложной. Беспорядки в Судане начались в середине апреля