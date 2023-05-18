Мир 18 мая 2023, 16:47 МИД сообщил об обострении ситуации в Судане Замглавы МИД Богданов: обстановка с безопасностью в Судане сложная, ситуация обострилась

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Ситуация в Судане после нарушения режима прекращения огня сложная, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. По его словам, обстановка с безопасностью в стране сейчас сложная, Россия готова содействовать установлению мира, сообщил ТАСС.

Замминистра напомнил, что Россия сопереживает жителям Судана и остается на связи с послом в Хартуме. По словам Богданова, РФ готова предоставить площадку для ведения переговоров в случае поступления запроса от суданской стороны.

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«Они сами должны разобраться в собственных проблемах, и мы готовы в этом содействовать, потому что у нас давние контакты», — подчеркнул замглавы МИД.

Он добавил, что немногие страны последовали примеру России и оставили своих дипломатов в Хартуме. Это говорит о том, что РФ на деле, а не на словах сопереживает и проявляет солидарность.

Беспорядки в Судане начались в середине апреля. Конфликт случился между силами регулярной армии и спецназа страны. За все время кризиса погибли более 600 человек.