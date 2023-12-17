Происшествия 17 декабря 2023, 01:33 Жертвами кораблекрушения у берегов Ливии стали более 60 мигрантов ООН: более 60 мигрантов погибли при кораблекрушении у берегов Ливии РИА «Новости»

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Более 60 мигрантов, среди которых были женщины и дети, стали жертвами крушения лодки у берегов Ливии. Об этом сообщила Международная организация ООН по миграции в Ливии в социальной сети Х.

«Шестьдесят один мигрант, в том числе женщины и дети, утонули», — рассказали в учреждении.

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Согласно данным AFP, большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Гамбии, Нигерии и других стран Африки. Представители Международной организации по миграции оказали медицинскую помощь тем, кому удалось выжить. В центр содержания близ Триполи направили 25 человек.

В сентябре 2023 года сотрудники итальянской береговой охраны острова Лампедуза обнаружили мертвого младенца в лодке с африканскими мигрантами. Ребенок появился на свет во время переправы. Он скончался из-за отсутствия медицинской помощи. Это был уже второй умерший ребенок беженцев, погибший на Лампедузе.