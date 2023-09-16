Мир 16 сентября 2023, 12:33 Тело мертвого младенца нашли в причалившей к острову Лампедуза лодке с мигрантами Лодка с мертвым новорожденным и мигрантами причалила к острову Лампедуза РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники итальянской береговой охраны острова Лампедуза обнаружили мертвого младенца в лодке с мигрантами из Африки. По данным газеты Agenzia, ребенок родился во время переправы, но умер из-за отсутствия медицинской помощи.

Журналисты уточнили, что это уже второй умерший ребенок беженцев, погибший на Лампедузе. Во время беспорядков, которые мигранты устроили на причале, требуя, чтобы их выпустили с острова, в воду упала пятимесячная девочка. Ребенка достали без сознания, реанимационные мероприятия не помогли.

Реклама

Мать умершего новорожденного находилась в лодке с еще 40 беженцами, которых сотрудники береговой охраны спасли около берегов Лампедузы. Тело ребенка забрали на кладбище Имбриакола, а мать госпитализировали.

Группа сообщила спасателям, что прибыла из Египта, Сирии, Судана, Гвинеи, Камеруна и Кот-д’Ивуара. Только за вчерашний день на итальянском острове высадились 527 человек, а общее количество мигрантов на острове приблизилось к шести тысячам.

Власти острова объявили режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности принять такое количество беженцев. Местный центр по приему мигрантов рассчитан только на 400 человек. Приехавших на остров начали на пароме перевозить на Сицилию и в другие регионы Италии.