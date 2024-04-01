01 апреля 2024, 16:17
Жертвами ДТП с участием автобуса и поезда в Ярославской области стали восемь человек
МЧС: число жертв ДТП с поездом в Ярославской области увеличилось до восьми
Рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом в селе Берендеево в Ярославской области. В результате ДТП погибли все восемь пассажиров маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В ведомстве указали, что на место аварии прибыли спасатели.
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«На месте работают 24 специалиста, включая психологов МЧС России, и семь единиц техники, — отметили в пресс-службе.
Ранее источник «360» заявил, что жертвами страшной аварии стали семь человек. ДТП произошло в 14:40 на переезде, оснащенном шлагбаумами и авто-барьерами. Маршрутка следовала из Переславля в Бектышево. Очевидцы рассказали, что рейсовый автобус заглох на переезде, но эту информацию официально еще не подтвердили.
На кадрах, попавших в распоряжение «360», видно, что автобус сильно пострадал из-за столкновения. Поезд, который сбил автобус, шел из Архангельска в Москву. Помимо спасателей на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
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