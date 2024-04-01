Эксклюзив 01 апреля 2024, 15:47 Число погибших при столкновении поезда и автобуса под Ярославлем выросло до семи Источник «360»: число жертв ДТП в Ярославской области выросло до семи Телеканал «360»

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Количество погибших при столкновении поезда и автобуса в Ярославской области выросло до семи. Об этом сообщил источник «360».

Участниками смертельного ДТП стали рейсовый автобус Переславль — Бектышево и поезд Архангельск — Москва. Переезд, где произошла авария, оснащен шлагбаумами и авто-барьерами.

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Со слов очевидцев, автобус заглох на переезде. Эту информацию официально пока не подтвердили. Люди пытаются выяснить, нет ли среди пострадавших их близких или родных.

В распоряжении «360» также появились кадры с места событий. На фото видно поврежденный от столкновения с поездом автобус.

Авария произошла в селе Берендеево в 14:40. Изначально сообщалось о пяти погибших и двоих раненых. К месту ДТП выехали правоохранители. Подробности случившегося выясняются.