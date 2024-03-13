Происшествия 13 марта 2024, 09:13 Вылетевшей на лестницу набережной водитель погиб в Тюмени Водитель погиб на тюменской набережной, вылетев на иномарке на лестницу ГИБДД Тюменской области / Telegram

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В Тюмени рано утром 13 марта в районе Масловского взвоза на лестнице, ведущей на набережную, разбился автомобиль. Проскочив два лестничных пролета, иномарка опрокинулась, а 26-летний водитель погиб. На счету молодого человека за прошлый год всего одно нарушение ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Установлено, что за рулем погибший был с 2017 года. На месте аварии сотрудники ГИБДД не смогли определить по запаху внутри салона, был ли водитель пьян и находилось ли спиртное в машине из-за взорвавшейся подушки безопасности. Информацию установят позже в ходе экспертиз.

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«В шестом часу утра разбитую машину с погибшим водителем обнаружил горожанин, гуляющий с собакой», — добавили в ведомстве.

Кроме того, с самого утра специалисты проверяли камеры видеонаблюдения, чтобы понять, как произошла авария, и с какой скоростью ехало авто. Выяснили, что транспорт, в котором погиб тюменец, принадлежит организации, зарегистрированной в Новосибирске.

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