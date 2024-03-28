Происшествия 28 марта 2024, 23:25 Жертвами атаки на «Крокус Сити Холле» стали пережившие теракт в Волгодонске сестры Пережившие теракт в Волгодонске в 1999 году сестры погибли в «Крокус Сити Холле» РИА «Новости»

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Анна и Татьяна Макарские два раза столкнулись с террористами в своей жизни с разницей в 25 лет. В 1999 году в родном Волгодонске они стали свидетелями взрыва припаркованного возле жилого дома грузовика. Тогда жертвами теракта стали 19 человек. Второй теракт в своей жизни сестры не пережили. Они находились в «Крокус Сити Холле» во время атаки террористов. О гибели женщин ИА Regnum рассказала близкая подруга их матери.

По словам собеседницы, в сентябре 1999 года Анне было 17 лет, а Тане — девять. В тот день взрыв прогремел на Октябрьском шоссе, а дом девочек находился всего в 70 метрах.

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«У них в квартире повыбивало стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи», — рассказала подруга матери погибших сестер.

Младшая Татьяна последние годы жила в Мытищах, а старшая осталась в Волгодонске, но ради концерта группы «Пикник» приехала в гости к сестре. Вечером 22 марта вместе они отправились «Крокус Сити Холл», откуда так и не вернулись. У обеих женщин остались дети.

Мать сестер рассказала, что в тот вечер старшая Анна успела ей позвонить по телефону в 20:30 и сказала только, что задыхается в пожаре. Сначала обе сестры числились в списках пострадавших, но в минувшую среду их имена появились в реестре погибших.

Группа боевиков расстреляла пришедших в «Крокус Сити Холл» зрителей 22 марта. Они открыли огонь в фойе и концертном зале. Перед бегством террористы подожгли здание и скрылись. По последним данным, общее число погибших составило 143 человека.