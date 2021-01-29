Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Самарской области

Следком Самарской области после смертельной аварии под Сызранью возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В столкновении погибли 10 человек.

Ведомство уточнило, что вечером 29 января на 878-м километре трассы М-5 пассажирская «ГАЗель" столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли 10 человек, еще 14 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сейчас проводится осмотр места происшествия специалистами Следкома и полиции.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

В районе населенного пункта Заборовка, примерно в 180 километрах западнее Самары столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой Chevrolet Niva и микроавтобус Citroen с пассажирами.