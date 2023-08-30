Происшествия 30 августа 2023, 02:48 Жертв при атаке беспилотников на аэропорт Пскова нет Ведерников: при атаке БПЛА на аэропорт Пскова никто не погиб, пожар локализовали РИА «Новости»

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В аэропорту Пскова локализовали пожар, который возник из-за атаки беспилотников. Пострадавших и жертв нет. Видеокомментарий о ситуации на месте ЧП опубликовал в Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

«В псковском аэропорту отразили атаку беспилотников. Жертв, слава богу, нет. Масштаб разрушений уточняется, все службы работают на месте. Провели оперштаб, наметили первичные действия», — отметил глава Псковской области.

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В региональном МЧС добавили, что силы и средства прибывших пожарно-спасательных подразделений сразу же направили на тушение возгорания.

«В данный момент — локализация очагов пожара», — подчеркнул представитель ведомства.

Угроза распространения огня, по данным МЧС, отсутствует. Погибших и пострадавших нет. Специалисты занялись проливкой и тушением пламени. Привлеченных сил и средств достаточно.

После ночной атаки БПЛА все рейсы в аэропорту на 30 августа отменили, чтобы оценить вероятные повреждения взлетно-посадочной полосы.