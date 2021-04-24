Женщину убило молнией под Владимиром

В городе Гусь-Хрустальном во Владимирской области женщина погибла от удара молнии. Следователи начали проверку, сообщили РИА «Новости» в региональном управлении СК.

Накануне в Гусь-Хрустальном проходил плановый субботник. Начался дождь, гремел гром, и люди пошли прятаться. Но одна женщина, которая принимала участие в уборке, не дошла до укрытия. Ее нашли уже без признаков жизни.

Городская администрация принесла соболезнования родным и близким погибшей. Власти сообщили, что в результате несчастного случая скончалась главный специалист отдела капитального строительства казенного учреждения «Служба единого заказчика» Ольга Новская. Она была жизнерадостным, веселым и отзывчивым человеком с глубокими душевными качествами, сообщили в администрации.

В Роструде ранее назвали самые частые причины смерти на работе. В ведомстве отметили, что каждый третий несчастный случай происходит при падении человека с высоты. Об этом сообщало Ura.ru.

Прошлым летом в Кузбассе после удара молнией погиб подросток. Они прятались от грозы под деревом.