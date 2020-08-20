Молния убила подростка в Кузбассе

14-летний житель Прокопьевска (Кемеровская область) погиб после удара молнии. Еще один его ровесник пострадал. По предварительным данным, они прятались от грозы под деревом, когда в него ударил разряд.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Кузбассу, ЧП произошло в среду, 19 августа. Мальчики были днем на улице, когда началась гроза. Они укрылись от непогоды под деревом, в которое ударила молния.

Скорую помощь на место ЧП вызвали очевидцы. Врачи констатировали смерть одного из них, а второго увезли в больницу с электротравмой.

Специалисты осмотрели место происшествия и не нашли никаких источников электричества. Следователи начали проверку. Они изучают все обстоятельства случившегося.