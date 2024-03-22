Эксклюзив 22 марта 2024, 09:31 Женщине оторвало ноги в ДТП на Новорижском шоссе Источник «360»: женщина лишилась обеих конечностей в аварии на Новорижском шоссе Vladimir Baranov/Globallook Press

Читать 360tv в

Две легковушки столкнулись утром 22 марта на Новорижском шоссе в Московской области. Серьезные травмы получила женщина, сообщил источник «360».

«Травматическая ампутация обеих конечностей», — отметил источник.

Реклама

На место аварии прибыли бригады скорой помощи. Медики оказывают помощь пострадавшей. Информация о ее состоянии пока неизвестна. После аварии на трассе затруднено движение авто.

Ранее два человека попали с переломами в больницу после ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы. Общественный транспорт врезался в три автомобиля, водитель автобуса оказался заблокирован.