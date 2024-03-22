22 марта 2024, 09:04
Два человека попали с переломами в больницу после ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы
Источник «360»: в Москве в массовой аварии с автобусом пострадали два человека
На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В результате пострадали два человека, сообщил «360» источник в экстренных службах.
Рядом со станцией «Лось» утром 22 марта автобус врезался в три автомобиля. После аварии водитель общественного транспорта оказался заблокирован внутри транспортного средства. Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического инструмента отжали дверь автобуса и вытащили мужчину.
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Собеседник «360» уточнил, что в результате аварии пострадали два человека, находившиеся в автобусе. Одному из них медики диагностировали перелом поясницы, у другого переломы незначительные. Обоих увезли в больницу. В машинах, которые протаранил автобус, никого не было.
В распоряжении «360» появилось видео с последствиями ДТП. На кадрах видно, что автобус после аварии повис на автомобиле Renault. Рядом стоят поврежденные автомобили такси, ВАЗ и Renault. На месте работают автоинспекторы и медики.
Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.
Несколько часов назад в том же районе автомобиль влетел в фонарный столб. В результате аварии погибли два человека.
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