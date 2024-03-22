Эксклюзив 22 марта 2024, 09:04 Два человека попали с переломами в больницу после ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы Источник «360»: в Москве в массовой аварии с автобусом пострадали два человека

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На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В результате пострадали два человека, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Рядом со станцией «Лось» утром 22 марта автобус врезался в три автомобиля. После аварии водитель общественного транспорта оказался заблокирован внутри транспортного средства. Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического инструмента отжали дверь автобуса и вытащили мужчину.

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Собеседник «360» уточнил, что в результате аварии пострадали два человека, находившиеся в автобусе. Одному из них медики диагностировали перелом поясницы, у другого переломы незначительные. Обоих увезли в больницу. В машинах, которые протаранил автобус, никого не было.

В распоряжении «360» появилось видео с последствиями ДТП. На кадрах видно, что автобус после аварии повис на автомобиле Renault. Рядом стоят поврежденные автомобили такси, ВАЗ и Renault. На месте работают автоинспекторы и медики.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Несколько часов назад в том же районе автомобиль влетел в фонарный столб. В результате аварии погибли два человека.