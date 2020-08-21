facebook_pixel
    21 августа 2020, 10:42

    Женщина-водитель из ХМАО сбила трех девочек

    Александра Ломейко

    В Югорске женщина за рулем иномарки сбила трех девочек. Они решили перейти дорогу в неположенном месте. Детей госпитализировали.
    Женщина-водитель из ХМАО сбила трех девочек

    ДТП с участием легкового автомобиля Toyota произошло вечером 20 августа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

    Предварительно установлено, что 56-летняя женщина наехала на своей машине на девочек, которые переходили дорогу не по переходу.

    «Девочки восьми, шести и пяти лет получили травмы», — сказали в ГИБДД.

    По данным ГУ МВД по региону, пострадавших отвезли в больницу. Полиция начала проверку после случившегося.

    Три полосы внутренней полосы МКАД накануне перекрыли из-за крупной аварии. В ней пострадал один человек.

    Новости SMI.FM