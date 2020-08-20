Три полосы МКАД перекрыты из-за крупной аварии

Три полосы внутренней полосы МКАД в районе 100 километра перекрыты в четверг вечером из-за крупного дорожно-транспортного происшествия. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Столкнулись две фуры и мусоровоз фирмы «КамАЗ». По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек, он был зажат в салоне одной из машин, но сейчас его уже вытащили.

«Есть один пострадавший. Он деблокирован и передан медикам», — отметил источник.

В МВД по Москве сообщили, что пока подробностей аварии не поступало. Сотрудники выехали на место.