Женщина убила двух собутыльников у станции метро «Царицыно»

В Москве 40-летнюю женщину задержали после того, как она убила двух мужчин у станции метро «Царицыно». Они поссорились во время распития алкоголя.

В пресс-службе столичного Следственного комитета рассказали, что конфликт произошел в ночь на 19 июня. Женщина 1979 года рождения поссорилась со своим сожителем и его знакомым во время распития алкоголя у станции «Царицыно» и нанесла обоим удары ножом.

Один из мужчин умер на месте происшествия, второго доставили в больницу, но, несмотря на полученную помощь, он тоже скончался.

Женщину задержали. Ее подозревают в убийстве двух лиц. Следователи намерены просить суд поместить ее под стражу.

Похожий случай произошел в Краснодаре. Только там женщину убила свою собутыльницу через пару часов после знакомства. Они встретились и решили продолжить общение в квартире одной из них. Женщина убила свою новую знакомую ножом и легла спать. Тело нашел сожитель подозреваемый, он и вызвал полицию.