Женщина убила собутыльницу через несколько часов после знакомства

Две женщины познакомились 26-го ноября. Знакомство решили отметить, для чего отправились в гости к одной из них. Придя в квартиру на Московской улице женщины начали выпивать, а спустя несколько часов между ними произошла ссора.

В результате хозяйка квартиры ударила гостью ножом. От полученной раны женщина скончалась. Убийца как ни в чем не бывало, легла спать. Ее сожитель вернувшись домой обнаружил в квартире труп и вызвал полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».