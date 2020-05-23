Женщина с тремя детьми погибла на пожаре в Ярославской области

В деревне Тараканово Угличского района Ярославской области сгорел дом. Во время пожара погибла женщина с тремя малолетними детьми. В Следственном комитете завели дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Пожар произошел днем в субботу, 23 мая. На месте нашли останки пожилой женщины, девочки пяти лет и двух двухлетних мальчиков, сообщили в областном главке СК. В прокуратуре уточнили «Интерфаксу«, что все погибшие проживали вместе. Ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты СК. Допрашиваются очевидцы. Причины пожара выясняются.

Ранее в подмосковном Королеве пожар оставил многодетную семью без крыши над головой. Жилья лишилась Ирина Некрасова, ее 11 детей и 6 внуков.