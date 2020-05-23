Пожар оставил многодетную семью из Королева без крыши над головой. Помочь может каждый

У многодетной мамы, а уже и бабушки Ирины Некрасовой из подмосковного Королева сгорел дом. 11 детей и 6 внуков остались без крыши над головой. Помочь семье может каждый, и многие жители региона уже внесли свой вклад.

При такой армии родственников, глава семьи просто не может давать слабину. Поэтому Ирина и держится. Сейчас — главное разобрать пепелище. А слезы и эмоции будут потом.

Дети плакали. А я стояла здесь. Это все горело и когда остались одни угли — я сперва была в шоке — что делать? Когда ничего нет и как жить вообще? А еще и ответственность. Дети, внуки, как вот? Ирина Некрасова. многодетная мама и бабушка

Пожар случился из-за короткого замыкания. Вместе со всеми вещами дом сгорел всего за несколько минут. Спасти удалось немногое, но главное, что все живы. А помощь уже начала стекаться со всего Подмосковья. Одни везут одежду, другие — детские коляски. Никто из сострадательных жителей не хочет говорить на камеру — в этой ситуации главное сам поступок, а не его афиширование

«Людям привезли помощь. А кто это помощь привёз? Я этих людей Не знаю. Добрые люди привезли, кто-кто?» — рассказал сосед семьи Влад Сурков.

Первыми, конечно же, откликнулись соседи, а потом — подключились и пользователи социальных сетей. Жить семье сейчас приходится в разнобой. Спасают те же соседи, и городские власти — они выделили им место для временного проживания на стадионе «Металлист». Так беда одной семьи превратилась еще и в историю о человеческой доброте.

Многие меня знают. И столько много. Несут ребенку. Люди, мужчины, из храма. Со всей округи. Ивантеевка, Королев, со всей области. Бедные соседи. Низкий им поклон. Гараж — он был заполнен Анастасия Марусич. старшая дочь Ирины Некрасовой.

Местные власти тоже подключились к проблеме. Семье окажут помощь в размере 500 тысяч рублей в соответствием с постановлением главы, а по линии соцзащиты — добавят еще 300 тысяч. Но дом придется отстраивать буквально с нуля, а значит — Некрасовым точно понадобятся стройматериалы и мебель. Помочь им в этом можем и вами. Номера банковских карт Ирины и ее дочери Анастасии приведены ниже.

4276840163363128 Ирина Некрасова

4276400066803116 Анастасия Марусич