Пожар оставил многодетную семью из Королева без крыши над головой. Помочь может каждый
При такой армии родственников, глава семьи просто не может давать слабину. Поэтому Ирина и держится. Сейчас — главное разобрать пепелище. А слезы и эмоции будут потом.
Дети плакали. А я стояла здесь. Это все горело и когда остались одни угли — я сперва была в шоке — что делать? Когда ничего нет и как жить вообще? А еще и ответственность. Дети, внуки, как вот?Ирина Некрасова.многодетная мама и бабушка
Пожар случился из-за короткого замыкания. Вместе со всеми вещами дом сгорел всего за несколько минут. Спасти удалось немногое, но главное, что все живы. А помощь уже начала стекаться со всего Подмосковья. Одни везут одежду, другие — детские коляски. Никто из сострадательных жителей не хочет говорить на камеру — в этой ситуации главное сам поступок, а не его афиширование
«Людям привезли помощь. А кто это помощь привёз? Я этих людей Не знаю. Добрые люди привезли, кто-кто?» — рассказал сосед семьи Влад Сурков.
Первыми, конечно же, откликнулись соседи, а потом — подключились и пользователи социальных сетей. Жить семье сейчас приходится в разнобой. Спасают те же соседи, и городские власти — они выделили им место для временного проживания на стадионе «Металлист». Так беда одной семьи превратилась еще и в историю о человеческой доброте.
Многие меня знают. И столько много. Несут ребенку. Люди, мужчины, из храма. Со всей округи. Ивантеевка, Королев, со всей области. Бедные соседи. Низкий им поклон. Гараж — он был заполненАнастасия Марусич.старшая дочь Ирины Некрасовой.
Местные власти тоже подключились к проблеме. Семье окажут помощь в размере 500 тысяч рублей в соответствием с постановлением главы, а по линии соцзащиты — добавят еще 300 тысяч. Но дом придется отстраивать буквально с нуля, а значит — Некрасовым точно понадобятся стройматериалы и мебель. Помочь им в этом можем и вами. Номера банковских карт Ирины и ее дочери Анастасии приведены ниже.
4276840163363128 Ирина Некрасова
4276400066803116 Анастасия Марусич