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    11 августа 2020, 09:41

    Женщина с детьми погибла при пожаре под Самарой

    Анастасия Калинина

    Пожар в частном доме в Самарской области унес жизни четырех человек. По словам спасателей, среди них были трое детей.
    Женщина с детьми погибла при пожаре под Самарой

    Как сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по Самарской области, пожар произошел вечером 10 августа. В Волжском районе загорелся дачный дом, в котором находилась мать с тремя детьми. Пожар тушили больше трех часов.

    По словам сотрудников ведомства, в больницу также доставлен мужчина в шоковом состоянии.

    По предварительным данным, пожар в доме произошел из-за аварийного состояния электрической техники.

    Ранее пожар в в частном доме произошел в Тверской области — погибли двое детей и двое взрослых.

    Новости SMI.FM