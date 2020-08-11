Женщина с детьми погибла при пожаре под Самарой

Пожар в частном доме в Самарской области унес жизни четырех человек. По словам спасателей, среди них были трое детей.

Как сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по Самарской области, пожар произошел вечером 10 августа. В Волжском районе загорелся дачный дом, в котором находилась мать с тремя детьми. Пожар тушили больше трех часов.

По словам сотрудников ведомства, в больницу также доставлен мужчина в шоковом состоянии.

По предварительным данным, пожар в доме произошел из-за аварийного состояния электрической техники.

Ранее пожар в в частном доме произошел в Тверской области — погибли двое детей и двое взрослых.