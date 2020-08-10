Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Тверской области. Огонь распространился на площади 56 квадратных метров.

«В населенном пункте Гора Селижаровского района Тверской области произошло возгорание в частном доме. Погибли четыре человека, из них двое детей», — сообщили представители экстренных служб региона. Их слова приводит РИА «Новости».

Ранее стало известно о сильном пожаре в отеле в городе Виджайваде в Индии. Гостиница использовалась в качестве коронавирусного стационара. В огне погибли десять пациентов с COVID-19. Здание отеля арендовали местные больницы, в момент возгорания там находились 30 пациентов и 10 сотрудников стационара.

Пожар вызвало короткое замыкание в электропроводке. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося. Родственникам погибших будет выплачена компенсация.