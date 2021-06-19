Женщина пропала после потопа в Ялте

Жительница Ялты пропала после потопа в городе. Об этом сообщило ИА Nation News.

В результате катаклизма в городе пострадали 18 человек. Двое попали в больницу. Еще один человек погиб.

Всего в Крыму из-за непогоды были эвакуированы около 1,8 тысячи человек. В пяти развернутых пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 200 человек. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону отметили, что работа по ликвидации последствий непогоды не прекращается ни на минуту.