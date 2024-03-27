27 марта 2024, 17:21
Женщина пострадала при атаке дрона на административное здание в Белгороде
Дрон ВСУ врезался в административное здание в Белгороде, пострадала женщина
Украинские военные беспилотником атаковали административное здание в Белгороде, в результате пострадала женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Беспилотник противника врезался в административное здание в Белгороде. Пострадала женщина, у нее резаная рана руки и осколочное непроникающее ранение груди. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2, где врачи окажут ей всю необходимую помощь», — написал он.
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Гладков отметил, что взрыв повредил фасад здания, выбил окна на третьем и четвертом этажах. На место ЧП прибыли оперативные службы.
Ранее в среду украинские военные атаковали беспилотником поселок Поляна в Шебекинском городском округе. Гладков уточнял, что среди местных жителей никто не пострадал, повреждения получили кровля здания и промышленное оборудование сельскохозяйственного предприятия.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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